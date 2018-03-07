07.03.2018 11:49

Что происходит на дорогах области: отчет САД

По состоянию на девять часов утра проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области.



// САД

В период с 6 по 7 марта на дорогах области работало 105 единиц спецтехники и 140 рабочих дорожного хозяйства. Для обработки дорог противогололедными материалами были использованы: 11 тонн технической соли и 357 м3 песчано-солевой смеси, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.



Около шести часов утра 7 марта начался дождь при температуре -2°С в Красноградском, Зачепиловском, Сахновщинском, Лозовском районах. Это способствовало появлению гололеда.



К тому времени уже работали снегоуборочные машины и механизмы с косыми отвалами, которые распределяли песчано-солевую смесь.



Дождь продолжается и сейчас, почти по всей области. Днем ожидаются дождь с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области днем от -5°С до +2°С.



Ликвидировать снежные заносы и расширять проезжую часть сегодня будут шасть ротов. Они работают в Волчанском, Печенежском, Чугуевском, Шевченковском, Змиевском и Боровском районах.



Продолжаются работы по водоотведению, расширение проезжей части и ликвидации зимней скользкости.



При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00.