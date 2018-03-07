07.03.2018 12:57

С улиц Харькова вывезли 5 тысяч кубометров снега

90 единиц техники убирают снег на улицах Харькова сегодня, 7 марта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на магистралях города работали 75 снегоуборочных машин.



За прошедшие сутки на дороги высыпано 79 т соли и 47 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц Харькова вывезено более 4900 куб. м снега и наледи.