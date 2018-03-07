С улиц Харькова вывезли 5 тысяч кубометров снега

90 единиц техники убирают снег на улицах Харькова сегодня, 7 марта.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на магистралях города работали 75 снегоуборочных машин.
За прошедшие сутки на дороги высыпано 79 т соли и 47 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц Харькова вывезено более 4900 куб. м снега и наледи.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
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