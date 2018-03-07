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07.03.2018  12:57   

С улиц Харькова вывезли 5 тысяч кубометров снега

90 единиц техники убирают снег на улицах Харькова сегодня, 7 марта.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на магистралях города работали 75 снегоуборочных машин.

За прошедшие сутки на дороги высыпано 79 т соли и 47 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц Харькова вывезено более 4900 куб. м снега и наледи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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