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07.03.2018  13:54   

Припаркованные вдоль дороги автомобили парализуют движение электротранспорта (ВИДЕО)

На главных транспортных артериях города фактически не остается проезжей части из-за припаркованных машин.


// YouTube

Так, сегодня неудачно припаркованные автомобили спровоцировали пробку на трамвайной линии в начале Московского проспекта, пишет «Город Х».

А на проспекте Людвика Свободы занесенные снегом машины практически парализовали движение троллейбусов, сообщили NewsRoom в мэрии.

По словам чиновников, на участке от станции метро «Победа» до «Алексеевской» припаркованы несколько автомобилей, которые в результате буйства стихии оказались «в западне». Откапывать свои транспортные средства владельцы не спешат. В результате из-за этих машин коммунальщики не могут убрать снег вдоль обочины, как следствие – на проспекте постоянно образовываются пробки из троллейбусов.

«Не у всех водителей хватает опыта и длины канатов, чтобы объехать эти сугробы», - пояснили в мэрии.

Чиновники уже обратились в патрульную полицию с просьбой помочь убрать «подснежники» с обочины.

К слову, сегодня, по оценкам интернет-сервисов, уровень пробок на дорогах Харькова оценивается в 9 баллов из 10 возможных. При этом в январе-феврале этот показатель в среднем составлял 5 баллов.

Тэги:  движение, харьков
 
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