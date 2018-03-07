Припаркованные вдоль дороги автомобили парализуют движение электротранспорта (ВИДЕО)

На главных транспортных артериях города фактически не остается проезжей части из-за припаркованных машин.
Так, сегодня неудачно припаркованные автомобили спровоцировали пробку на трамвайной линии в начале Московского проспекта, пишет «Город Х».
А на проспекте Людвика Свободы занесенные снегом машины практически парализовали движение троллейбусов, сообщили NewsRoom в мэрии.
По словам чиновников, на участке от станции метро «Победа» до «Алексеевской» припаркованы несколько автомобилей, которые в результате буйства стихии оказались «в западне». Откапывать свои транспортные средства владельцы не спешат. В результате из-за этих машин коммунальщики не могут убрать снег вдоль обочины, как следствие – на проспекте постоянно образовываются пробки из троллейбусов.
«Не у всех водителей хватает опыта и длины канатов, чтобы объехать эти сугробы», - пояснили в мэрии.
Чиновники уже обратились в патрульную полицию с просьбой помочь убрать «подснежники» с обочины.
К слову, сегодня, по оценкам интернет-сервисов, уровень пробок на дорогах Харькова оценивается в 9 баллов из 10 возможных. При этом в январе-феврале этот показатель в среднем составлял 5 баллов.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
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