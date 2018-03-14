Троллейбусы №7 и 46 временно не будут курсировать

Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Роганской до ул. Пятихатской, по ул. Плиточной, бул. Сергея Грицевца будет запрещено с 10:00 до 14:30 15 и 16 марта.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и снежный вечер. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
влажн.:
давл.:
ветер: