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14.03.2018  19:00   

Троллейбусы №7 и 46 временно не будут курсировать

Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Роганской до ул. Пятихатской, по ул. Плиточной, бул. Сергея Грицевца будет запрещено с 10:00 до 14:30 15 и 16 марта.


Харьковский горсовет
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по пр. Московскому.
 
На этот период троллейбусы №7 и 46 - не ходят.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  троллейбус, ремонт, харьков
 
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