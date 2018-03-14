14.03.2018 19:00

Троллейбусы №7 и 46 временно не будут курсировать

Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Роганской до ул. Пятихатской, по ул. Плиточной, бул. Сергея Грицевца будет запрещено с 10:00 до 14:30 15 и 16 марта.



Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по пр. Московскому.

На этот период троллейбусы №7 и 46 - не ходят.