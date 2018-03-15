15.03.2018 12:17

Что происходит на дорогах Харьковщины (ВИДЕО, ФОТО)

Харьковская область находится под влиянием циклона, который зашел со стороны Полтавской и Днепропетровской областей.



// САД

Как сообщили в службе автодорог области, дождь, начавшийся накануне и перешедший в ледяной дождь, способствовал появлению местами сильного гололеда.

К тому времени уже работали снегоуборочные машины и механизмы с косыми отвалами, которые распределяли песчано-солевую смесь. Для оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на дорогах общего пользования области происходило круглосуточное патрулирование техники.

По состоянию на 9.00, проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области.

По состоянию на утро 15 марта, на дорогах области работает 116 единиц спецтехники ГП «Харьковский облавтодор». Задействовано более 150 рабочих. За сутки, на обработку покрытия использовано около 500 м3 песчано-соляной смеси и 47 тонн технической соли.

Работниками дорожных предприятий постоянно проводится мониторинг состояния проезда, как патрульным обследованием, так и с помощью 5 существующих камер наблюдения.

Продолжаются работы по водоотведению, расширению проезжей части и ликвидации зимней скользкости.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харькова. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00.

Напомним, 14 марта председатель Великобурлукской райгосадминистрации Виктор Слыш сообщал, что Государственная дорога Харьков – Великий Бурлук закрыта из-за сложных погодных условий.