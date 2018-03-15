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15.03.2018  14:32   

Спецтехника вышла на улицу чистить снег

Коммунальные службы активно занимаются уборкой снега на городских дорогах.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», на улицах города сегодня днем снег убирают 53 единицы техники, ночью работала 21 машина. 

За минувшие сутки на дороги было высыпано 125 т соли и более 200 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц вывезено более 1,6 тыс. куб. м снега и наледи.

Источник:   Горсовет
 Тэги:  снег, дороги, харьков, техника
 
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