Спецтехника вышла на улицу чистить снег

Коммунальные службы активно занимаются уборкой снега на городских дорогах.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», на улицах города сегодня днем снег убирают 53 единицы техники, ночью работала 21 машина.
За минувшие сутки на дороги было высыпано 125 т соли и более 200 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц вывезено более 1,6 тыс. куб. м снега и наледи.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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