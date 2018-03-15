15.03.2018 14:32

Спецтехника вышла на улицу чистить снег

Коммунальные службы активно занимаются уборкой снега на городских дорогах.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», на улицах города сегодня днем снег убирают 53 единицы техники, ночью работала 21 машина.

За минувшие сутки на дороги было высыпано 125 т соли и более 200 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц вывезено более 1,6 тыс. куб. м снега и наледи.