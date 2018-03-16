16.03.2018 14:38

Где переждать непогоду на дорогах области

Харьковщину снова ожидает большой снег, и дорожники напоминают, где можно остановиться, если будут введены ограничения в движении из-за непогоды.



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Перечень стоянок и мест отстоя транспортных средств на на автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области:



автомобильная дорога /М-03/ Киев-Харьков-Довжанский:

км 396 – около площадки на границе с Полтавской областью,

км 433 – кафе,

км 472 – у поста полиции «Песочин»,

км 479 – отель «Дубрава»,

км 517,

км 550 – площадка возле с. граково,

км 618, км 629 – возле гостиницы «7 ветров»



автомобильная дорога /М-18/ Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:

км 19

км 146 – площадка у кафе



автомобильная дорога /М-29/ Харьков-Красноград-Перещепино:

км 124



автомобильная дорога/М-20/Харьков-Щербаковка:

км 13 – у поста,

км 38 – у поста



автомобильная дорога/Р-07/Чугуев-Меловое:

км 8 – площадка у истока,

км 110 – площадка на границе с Луганской областью



автомобильная дорога/Р-46/Харьков-Ахтырка:

км 9 – у поста,

км 90 – площадка на границе с Сумской областью.



Также в Службе автомобильных дорог предоставили список стационарных пунктов обогрева в Харьковской области.



