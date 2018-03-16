На следующей неделе троллейбусы не будут ездить в 602 микрорайон

С 10:00 до 14:30 с 19 по 23 марта будет запрещено движение троллейбусов по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».
Отмена маршрутов связана с реконструкцией контактной сети троллейбуса по Юбилейному проспекту.
На этот период движение троллейбусов будет организовано так:
– троллейбус №19: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «ст.м. «Академика Барабашова»;
– часть троллейбусного маршрута №24 (6 единиц): разворотный круг «ст.м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;
– часть троллейбусов №24 – не ходит;
– троллейбус №20 – не курсирует.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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давл.:
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