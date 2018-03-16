16.03.2018 18:16

На следующей неделе троллейбусы не будут ездить в 602 микрорайон

С 10:00 до 14:30 с 19 по 23 марта будет запрещено движение троллейбусов по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».



// gortransport.kharkov.ua

Отмена маршрутов связана с реконструкцией контактной сети троллейбуса по Юбилейному проспекту.



На этот период движение троллейбусов будет организовано так:



– троллейбус №19: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «ст.м. «Академика Барабашова»;



– часть троллейбусного маршрута №24 (6 единиц): разворотный круг «ст.м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;



– часть троллейбусов №24 – не ходит;



– троллейбус №20 – не курсирует.