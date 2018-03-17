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17.03.2018  12:35   

Дорожники круглосуточно чистят трассы под Харьковом

По состоянию на девять часов утра проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области.


// САД

С 16 по 17 марта на дорогах области работало 105 единиц спецтехники и 140 рабочих дорожного хозяйства. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано около 248 м3 песчано-солевой смеси.

Проводились работы по водоотведению, расширению проезжей части и ликвидации зимней скользкости.

В течение дня 17 марта - сильный ливневый дождь. Дорожные службы работают в дежурном режиме. Продолжаются работы по водоотведению. Начиная с 17.00 произойдет резкое понижение температуры до -9 ° С.

Днем 18 марта на юге области ожидаются осадки в виде снега.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00

Источник:   САД
 Тэги:  уборка снега, снегопад, харьков
 
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