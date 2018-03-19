Харьковские спасатели ввели резервную технику для борьбы с непогодой

Спасательными подразделениями изъято из проблемных участков дорог 6 автомобилей, из которых 3 грузовика, 1 легковушка и 2 кареты скорой медицинской помощи.
Медицинская техника не смогла преодолеть гололед в Индустриальном и Московском районах Харькова. В свою очередь грузовики спасатели вытаскивали с помощью пиротехнического автомобиля на базе «КрАЗ» аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления в поселке Высокий Харьковского района.
В Главном управлении ДСНС в Харьковской области проводится постоянный мониторинг оперативной обстановки. Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ДСНС введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.
Для обеспечения движения транспорта по основным магистралям дежурит тяжелая спасательная техника: инженерная машина разграждения (ИМР) на автодороге «Харьков - Киев» в г. Люботин, тяжелый артиллерийский тягач БАТ-2 - на пути «Купянск - Сватово» и пиротехнический автомобиль « КРаЗ »- в с. Высокий Харьковского района на пути «Харьков - Симферополь».
В настоящее время по Харьковской области работает 375 стационарных пунктов обогрева. При необходимости спасатели способны в течение нескольких часов дополнительно развернуть пункты обогрева: 6 палаток и 12 передвижных пунктов на шасси ЗИЛ-131.
Сейчас ситуация стабильная и контролируемая.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: