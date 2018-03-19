19.03.2018 11:31

Харьковские спасатели ввели резервную технику для борьбы с непогодой

Спасательными подразделениями изъято из проблемных участков дорог 6 автомобилей, из которых 3 грузовика, 1 легковушка и 2 кареты скорой медицинской помощи.



Городской Дозор

Медицинская техника не смогла преодолеть гололед в Индустриальном и Московском районах Харькова. В свою очередь грузовики спасатели вытаскивали с помощью пиротехнического автомобиля на базе «КрАЗ» аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления в поселке Высокий Харьковского района.

В Главном управлении ДСНС в Харьковской области проводится постоянный мониторинг оперативной обстановки. Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ДСНС введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.

Для обеспечения движения транспорта по основным магистралям дежурит тяжелая спасательная техника: инженерная машина разграждения (ИМР) на автодороге «Харьков - Киев» в г. Люботин, тяжелый артиллерийский тягач БАТ-2 - на пути «Купянск - Сватово» и пиротехнический автомобиль « КРаЗ »- в с. Высокий Харьковского района на пути «Харьков - Симферополь».

В настоящее время по Харьковской области работает 375 стационарных пунктов обогрева. При необходимости спасатели способны в течение нескольких часов дополнительно развернуть пункты обогрева: 6 палаток и 12 передвижных пунктов на шасси ЗИЛ-131.

Сейчас ситуация стабильная и контролируемая.