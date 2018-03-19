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19.03.2018  12:23   

Коммунальщики активно убирают снег на улицах Харькова

Днем 19 марта дороги города чистят 152 единицы снегоуборочной техники.


// Городской Дозор

Ночью в уборке снега было задействовано 117 машин, сообщили в КСП «Дорремстрой». За выходные на дороги города было высыпано 370 т соли и более 990 куб. м песчано-солевой смеси.

По информации Департамента жилищного хозяйства, расчисткой снега во дворах жилых домов сегодня занимаются более 1,7 тыс. дворовых рабочих предприятий «Харьковблагоустройство», «СПО» и «Благоустрій» г. Харькова». Также в работах задействовано 44 единицы техники и более 80 средств малой механизации.

Кроме того, как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, к уборке снега в парках и скверах привлечены 230 коммунальщиков, в работах задействовано более 20 единиц техники, в том числе 10 тракторов «Avant», 8 тракторов МТЗ.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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