Трамвай №7 временно изменит маршрут

Движение транспорта по ул. Николая Бажана, на участке от ул. Москалевской до ул. Служебной, будет запрещено с 10:00 до 15:00 20 марта.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: