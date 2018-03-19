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19.03.2018  19:48   

Трамвай №7 временно изменит маршрут

Движение транспорта по ул. Николая Бажана, на участке от ул. Москалевской до ул. Служебной, будет запрещено с 10:00 до 15:00 20 марта.


Харьковский горсовет
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обрезкой деревьев на этом участке.
 
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
 
В это время автобус №112 изменит маршрут движения: его конечная остановка будет перенесена ул. Власовскую (разворотный круг автобусных маршрутов №211э, 219э, 279э).
 
Также с 10:00 до 14:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Николая Бажана. В связи с этим трамвай №7 будет курсировать следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, транспорт, харьков
 
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