20.03.2018 10:54

Центр Харькова частично перекрыт из-за съемок кино о Голодоморе

Перекрыто движение транспорта на участке от Харьковской набережной до пер. Слесарного, а также по Харьковской набережной, на участке от пр. Московского до ул. Гражданская (кроме общественного транспорта), запрещено до 16:30 20 марта.



Центр Харькова частично перекрыт из-за съемок кино о Голодоморе



Как сообщили «Городскому Дозору», перекрытие связано со съемками фильма под рабочим названием «Гарет Джонс». Это картина про журналиста который первым в мире рассказал Европе о событиях которые происходили в Украине 32-33 годах, речь идет о Голодоморе.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий, связанных со съемками фильма на улично-дорожной сети Харькова.



На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд по прилегающим улицам.



Также с 5:00 20 марта до 18:00 21 марта запрещено движение транспорта, кроме общественного, по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Независимости.

Также с 5:00 20 марта до 1:00 22 марта запрещено движение транспорта по ул. Зойфера.

Справка. Гарет Ричард Воэн Джонс ( 13 августа 1905 - 12 августа 1935) - британский журналист, котрый впервые в западной прессе заявил под собственным именем, что в Украине в 1932-1933 годах произошел Голодомор. Его репортаж был напечатан среди других также в газетах «Manchester Guardian» и «New York Evening Post».