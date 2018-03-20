20.03.2018 11:52

Дороги в области чистят и расширяют, – САД

С 19 по 20 марта на дорогах области работало 215 единиц спецтехники и 254 рабочих дорожного хозяйства. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 1149 м3 песчано-солевой смеси.



// САД

Вследствие воздействия двух активных циклонов с 17 по 19 марта в области выпало от 10 см до 30 см снега, местами образовались переметы до 1,5 м. На дорогах была местами гололедица.



Для уборки снега дорожники привлекали спецтезнику ГСЧС, а именно - ИМР-2, БАТ-1 и специальную машину повышенной проходимости.



Работало три ротора, которые ликвидировали снежные переметы и распространяли проезжую часть в Волчанском и Купянском районах.



Сегодня, 20-го марта, планируется работа 3-х роторов в Волчанском, Изюмском и Чугуевском районах, которые будут расширять проезжую часть.



По прогнозам синоптиков, к вечеру ожидется новый снегопад, который начнется в южных районах и распространятся по всей территории области.



Дорожники призывают водителей планировать дальние поездки на светлое время суток, по возможности ограничить передвижения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам в период непогоды. Соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, чтобы не создавать заторов на автомобильных дорогах общего пользования.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00.