20.03.2018 13:37

На улицах Харькова продолжается уборка снега

50 единиц снегоуборочной техники сегодня, 20 марта, убирают снег на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке снега было задействовано 76 машин.



За минувшие сутки на дороги города было высыпано 44 т соли и более 450 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено около 700 куб. м снега и наледи.



Сегодня ночью синоптики прогнозируют сильный снегопад в Харькове. Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.