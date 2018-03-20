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20.03.2018  13:37   

На улицах Харькова продолжается уборка снега

50 единиц снегоуборочной техники сегодня, 20 марта, убирают снег на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке снега было задействовано 76 машин.

За минувшие сутки на дороги города было высыпано 44 т соли и более 450 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено около 700 куб. м снега и наледи.

Сегодня ночью синоптики прогнозируют сильный снегопад в Харькове. Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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