21.03.2018 11:05

Россия снова не пропускает фуры через Гоптовку

На утро 21 марта в пункте пропуска «Гоптовка» скопилось 45 грузовиков.



// Госпогранслужба

Также не пропускают грузовые автомобили и в в пункте пропуска «Екатериновка» (Сумская область). Там скопилось 35 грузовиков.

По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.



Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.