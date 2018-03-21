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21.03.2018  11:05   

Россия снова не пропускает фуры через Гоптовку

На утро 21 марта в пункте пропуска «Гоптовка» скопилось 45 грузовиков.


// Госпогранслужба

Также не пропускают грузовые автомобили и в в пункте пропуска «Екатериновка» (Сумская область). Там скопилось 35 грузовиков.

По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  гоптовка, фуры
 
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