Россия снова не пропускает фуры через Гоптовку

На утро 21 марта в пункте пропуска «Гоптовка» скопилось 45 грузовиков.
Также не пропускают грузовые автомобили и в в пункте пропуска «Екатериновка» (Сумская область). Там скопилось 35 грузовиков.
По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.
Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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