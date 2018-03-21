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21.03.2018  11:28   

Коммунальщики Харькова вышли на борьбу со снегом

163 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 21 марта, на улицах Харькова.


// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке снега было задействовано 115 машин. За минувшие сутки на дороги города высыпали 365 т соли и 600 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли 500 куб. м снега и наледи. Работы продолжаются. 

По информации Департамента коммунального хозяйства, в парках и скверах расчисткой, уборкой и вывозом снега, посыпанием дорожек песком занимаются 237 работников КСП «Харьковзеленстрой». В работах задействовано около 30 единиц техники, в том числе 11 тракторов «Avant», 8 тракторов МТЗ, тракторы «Foton», «JCB» и др.

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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