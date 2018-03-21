21.03.2018 12:02

1700 коммунальных рабочих убирают дворы города

1,7 тыс. дворовых рабочих сегодня, 21 марта, убирают снег на территориях в Харькове.



Vgorode.ua

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, в уборке снега во дворах жилых домов занимаются работники предприятий «Харьковблагоустройство», «СПО» и «Благоустрій» г. Харькова». В работах задействовано 66 единиц техники, а также 96 единиц средств малой механизации.