Ремонт дороги Купянск – Кругляковка запланирован на 2018 год

В этом году будут проведены ремонтные работы на дороге Купянск - Кругляковка, а именно - по селам Подолы и Куриловка.
Как отметил председатель Купянского РГА Николай Сытник, в этом году будут проведены ремонтные работы на дороге Купянск - Кругляковка, а именно - по селам Подолы и Куриловка. Если позволят погодные условия, дорожники возьмутся за наиболее разрушенные участки.
«Капитальный ремонт дорога не видела с начала ее строительства. Проводились только текущие ремонты. Села, через которые проходит дорога, достаточно густонаселенные, поток машин существенный. Поэтому ремонт этой дороги крайне необходим», - отметил Николай Сытник.
Кроме того, по его словам, будет решен вопрос относительно устройства остановки «по требованию» автобусов в районе села Подолы. Для этого будет установлен соответствующий дорожный знак.
Также, будет разработана проектно-сметная документация. На основании чего объект может быть внесен в Программу экономического и социального развития Харьковской области на следующий год.
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