21.03.2018 16:15

В районе ХТЗ ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриального будет ограничено с 8:00 26 марта до 16:00 6 апреля.



Харьковский горсовет

Как сообщили в Депратаменте инфраструктуры, это связано проведением ремонта тепловых камер по пр. Индустриальному, 17-б.

На этот период движение транспорта в районе перекрестка будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.