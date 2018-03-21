В районе ХТЗ ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриального будет ограничено с 8:00 26 марта до 16:00 6 апреля.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: