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21.03.2018  16:15   

В районе ХТЗ ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриального будет ограничено с 8:00 26 марта до 16:00 6 апреля.


Харьковский горсовет
Как сообщили в Депратаменте инфраструктуры, это связано проведением ремонта тепловых камер по пр. Индустриальному, 17-б.
 
На этот период движение транспорта в районе перекрестка будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дороги, транспорт, харьков
 
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