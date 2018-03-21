Главная Новости Дороги и транспорт Запуск программы развития украинских дорог на 2018-2022 годы
21.03.2018  17:07   

Запуск программы развития украинских дорог на 2018-2022 годы

21 марта на заседании Кабинета Министров была утверждена Государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог.


// beztabu.net

Это первый в истории Украины долгосрочный план, который позволит уже в ближайшие годы провести масштабное обновление украинских дорог и развить транспортную сеть Украины, интегрировав ее в европейскую транспортную систему. Активная работа по реконструкции дорог государственного значения по новым стандартам начнется уже в 2018 году.

В этом году Правительство выделяет рекордные 45,7 млрд грн на ремонт и строительство дорог по принципиально новым стандартам качества. Также ожидаются дополнительные поступления - до 6 млрд. грн. - от «таможенного эксперимента» на местные дороги.

В целом уже в этом году планируются работы на 218 объектах - это более 3 тыс. км.

Программа до 2033 года предусматривает объем финансирования около 298 млрд. грн. за счет различных источников финансирования.

Что касается новых стандартов, то с 2018 года Правительство обещает ввести 4-уровневый контроль качества реконструкции и строительства дорог и увеличение сроков гарантийных требований: не менее 5 лет для среднего текущего ремонта и не менее 10 лет - для капитального ремонта автодорог.

По подсчетам разработчиков программы, суммарный экономический эффект для национальной экономики от ее реализации составит около 984 млрд. грн. Выполнение программы будет способствовать повышению уровня занятости населения - будет создано 55 тыс. рабочих мест в дорожной отрасли, строительной индустрии, дорожном машиностроении и сфере обслуживания объектов придорожной инфраструктуры.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дорога, трасса, харьков, ремонт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.03 Дороги и транспорт Ремонт дороги Купянск – Кругляковка запланирован на 2018 год 20.03 Дороги и транспорт Центр Харькова частично перекрыт из-за съемок кино о Голодоморе 19.03 Дороги и транспорт Харьковские спасатели ввели резервную технику для борьбы с непогодой
 
 

Видео

Коммунальные службы Харькова готовы к очередному испытанию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 