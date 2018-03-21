21.03.2018 17:07

Запуск программы развития украинских дорог на 2018-2022 годы

21 марта на заседании Кабинета Министров была утверждена Государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог.



// beztabu.net

Это первый в истории Украины долгосрочный план, который позволит уже в ближайшие годы провести масштабное обновление украинских дорог и развить транспортную сеть Украины, интегрировав ее в европейскую транспортную систему. Активная работа по реконструкции дорог государственного значения по новым стандартам начнется уже в 2018 году.

В этом году Правительство выделяет рекордные 45,7 млрд грн на ремонт и строительство дорог по принципиально новым стандартам качества. Также ожидаются дополнительные поступления - до 6 млрд. грн. - от «таможенного эксперимента» на местные дороги.

В целом уже в этом году планируются работы на 218 объектах - это более 3 тыс. км.

Программа до 2033 года предусматривает объем финансирования около 298 млрд. грн. за счет различных источников финансирования.

Что касается новых стандартов, то с 2018 года Правительство обещает ввести 4-уровневый контроль качества реконструкции и строительства дорог и увеличение сроков гарантийных требований: не менее 5 лет для среднего текущего ремонта и не менее 10 лет - для капитального ремонта автодорог.

По подсчетам разработчиков программы, суммарный экономический эффект для национальной экономики от ее реализации составит около 984 млрд. грн. Выполнение программы будет способствовать повышению уровня занятости населения - будет создано 55 тыс. рабочих мест в дорожной отрасли, строительной индустрии, дорожном машиностроении и сфере обслуживания объектов придорожной инфраструктуры.