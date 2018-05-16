По части улицы Сумской временно запретят движение

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Жен Мироносиц, будет запрещено с 15:30 до 17:00 17 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением парада вышиванок.
Объезд закрытого участка будет организован по ул. Пушкинской.
В это время движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до пл. Конституции, будет запрещено. Автобусы будут курсировать следующим образом:
№20э, 78э, 217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
№65э, 296э: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - ст. м. «Госпром»;
№119э: пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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