Движение транспорта по центральной части улицы Клочковской запрещено до конца мая

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - запрещено до 20:00 29 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков по капитальному ремонту улицы. Ранее движение планировалось открыть 19 мая.
Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.
Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.
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