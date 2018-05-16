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16.05.2018  19:05   

Движение транспорта по центральной части улицы Клочковской запрещено до конца мая

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - запрещено до 20:00 29 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков по капитальному ремонту улицы. Ранее движение планировалось открыть 19 мая.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, клочковская
 
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