16.05.2018 19:05

Движение транспорта по центральной части улицы Клочковской запрещено до конца мая

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - запрещено до 20:00 29 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков по капитальному ремонту улицы. Ранее движение планировалось открыть 19 мая.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.



Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.