По улице Озерянской завтра будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Озерянской, на участке от Кузинского моста до ул. Волонтерской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 17 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонта проезжей части.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом (при движении в сторону ул. Холодногорской): ул. Революции 1905 года - ул. Куриловская - ул. Новый Быт - ул. Холодногорская;
(при движении в сторону ул. Большой Панасовской): ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: