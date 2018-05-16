16.05.2018 19:08

По улице Озерянской завтра будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Озерянской, на участке от Кузинского моста до ул. Волонтерской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 17 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонта проезжей части.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом (при движении в сторону ул. Холодногорской): ул. Революции 1905 года - ул. Куриловская - ул. Новый Быт - ул. Холодногорская;



(при движении в сторону ул. Большой Панасовской): ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра.