17.05.2018 19:17

На улице Игоря Муратова запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Игоря Муратова, на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда, будет запрещено с 8:00 до 18:00 18 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В этот период автобусы №43э и 254э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.