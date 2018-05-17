Главная Новости Дороги и транспорт На улице Игоря Муратова запретят движение транспорта
17.05.2018  19:17   

На улице Игоря Муратова запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Игоря Муратова, на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда, будет запрещено с 8:00 до 18:00 18 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В этот период автобусы №43э и 254э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков, муратова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Дороги и транспорт Ограничивается движение транспорта на проспекте Любови Малой 20.05 Дороги и транспорт Троллейбус №18 на десять дней изменит маршрут 18.05 Дороги и транспорт На улице Динамовской на пять дней будет запрещено движение транспорта
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 