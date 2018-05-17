На улице Игоря Муратова запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Игоря Муратова, на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда, будет запрещено с 8:00 до 18:00 18 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
В этот период автобусы №43э и 254э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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