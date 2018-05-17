17.05.2018 19:37

На Бурсацком спуске на три дня запретят движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской и Бурсацкого спуска при движении в сторону Центрального рынка, а также по Бурсацкому спуску, на участке от ул. Рымарской до ул. Клочковской, будет запрещено с 8:00 18 мая до 20:00 20 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Спартаковскому, ул. Университетской, Соборному спуску и ул. Пискуновской.