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17.05.2018  19:37   

На Бурсацком спуске на три дня запретят движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской и Бурсацкого спуска при движении в сторону Центрального рынка, а также по Бурсацкому спуску, на участке от ул. Рымарской до ул. Клочковской, будет запрещено с 8:00 18 мая до 20:00 20 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части. 

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Спартаковскому, ул. Университетской, Соборному спуску и ул. Пискуновской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, дорога, спуск, харьков
 
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