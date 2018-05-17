На Бурсацком спуске на три дня запретят движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской и Бурсацкого спуска при движении в сторону Центрального рынка, а также по Бурсацкому спуску, на участке от ул. Рымарской до ул. Клочковской, будет запрещено с 8:00 18 мая до 20:00 20 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Спартаковскому, ул. Университетской, Соборному спуску и ул. Пискуновской.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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