18.05.2018 11:01

Игорь Терехов: На строительство электродепо «Победа» город предоставил более 50 миллионов гривен

На ближайшей сессии Харьковского городского совета планируется выделить дополнительные средства на строительство тоннелей к электродепо на ст. м. «Победа».



// Городской Дозор

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

П словам вице-мэра, работы ведутся согласно графику, и город предоставил на них уже более 50 млн грн.

«Мы полностью сегодня финансируем это строительство за счет средств городского бюджета. Были выделены деньги, сегодня они осваиваются. При необходимости будут выделены еще деньги для строительства. Обязательства, которые мы брали перед банками и перед людьми, выполняем в полном объеме», – рассказал Игорь Терехов.

Вице-мэр добавил, что ожидается финснсирование от ЕБРР и от ЕИБа.



«Мы рассчитываем, что с 1 января следующего года поступит финансирование от Европейского банка реконструкции и развития, а также от Европейского инвестиционного банка, и уже на эти деньги мы будем строить электродепо и начнем строительство двух новых станций метрополитена», - сказал он.

Сейчас в районе кольцевой дороги на Алексеевке в две смены работают более шестидесяти метростроевцев. Они строят первые двести метров тоннелей к будущему электродепо.

«Далее предстоит построить еще 700 метров к депо, а потом и само депо. Но это уже следующий проект с отдельным финансированием», - отметил представитель подрядной организации Андрей Мартынюк.



Как сообщила директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, электродепо будут строить непосредственно за Окружной дорогой, и его возведение является крайне важным.



«Алексеевская линия после ввода в эксплуатацию станций «Одесской» и «Державинской» будет иметь протяженность более 15 км. Поэтому, по техническим нормам, на линии должно быть отдельное депо, которое будет обеспечивать безопасность и ритмичность движения подвижного состава метрополитена», - отметила она.

С ходом строительства тоннелей к электродепо на ст. м. «Победа» ознакомился. премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который 17 мая был с рабочим возитом в Харькове.



Премьер подчеркнул, что государство поддерживает дальнейшее развитие метрополитена в Харькове.