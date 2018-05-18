18.05.2018 11:44

В субботу закроют проспект Науки в районе Ботсада: троллейбусы меняют маршрут

Движение транспорта по проспекту Науки, на участке от улицы Новгородской до улицы Отакара Яроша при движении в сторону улицы Тобольской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 19 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.



На этот период будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления.



Также с 9:00 до 18:00 19 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости, пр. Науки, на участке от ул. Серповой до ул. 23 Августа в направлении ул. Деревянко. В связи с этим, троллейбусы №2 и 18 будут курсировать так:



– часть троллейбуса №2: разворотный круг «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – разворотный круг «пр. Жуковского»;



(в обратном направлении): разворотный круг «пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы»;



– часть троллейбуса №2: разворотный круг «пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – разворотный круг «ст. м. «Научная»;



– троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» – ул. Балакирева – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – разворотный круг «ул. Клочковская».