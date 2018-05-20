20.05.2018 15:15

Ограничивается движение транспорта на проспекте Любови Малой

Движение транспорта по пр. Любви Малой, на участке от Григоровского шоссе до ул. Константина Калинина, будет ограничено с 9:00 до 21:00 21-22 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

На это период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.



Также с 9:00 до 21:00 21-22 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской.

В связи с этим, движение троллейбусов №11 и 27 будет организовано следующим образом: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.