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20.05.2018  15:15   

Ограничивается движение транспорта на проспекте Любови Малой

Движение транспорта по пр. Любви Малой, на участке от Григоровского шоссе до ул. Константина Калинина, будет ограничено с 9:00 до 21:00 21-22 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

На это период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 21-22 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской.

В связи с этим, движение троллейбусов №11 и 27 будет организовано следующим образом: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, участок
 
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