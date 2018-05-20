Троллейбус №18 на десять дней изменит маршрут

Движение троллейбусов по пл. Свободы будет запрещено с 21 мая по 1 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением реконструкции сетей наружного освещения на пл. Свободы.
На этот период троллейбус №18 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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