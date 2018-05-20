Главная Новости Дороги и транспорт Троллейбус №18 на десять дней изменит маршрут
20.05.2018  14:38   

Троллейбус №18 на десять дней изменит маршрут

Движение троллейбусов по пл. Свободы будет запрещено с 21 мая по 1 июня.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением реконструкции сетей наружного освещения на пл. Свободы.

На этот период троллейбус №18 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Дороги и транспорт Ограничивается движение транспорта на проспекте Любови Малой 18.05 Дороги и транспорт На улице Динамовской на пять дней будет запрещено движение транспорта 17.05 Дороги и транспорт На Бурсацком спуске на три дня запретят движение транспорта
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 