20.05.2018 14:38

Троллейбус №18 на десять дней изменит маршрут

Движение троллейбусов по пл. Свободы будет запрещено с 21 мая по 1 июня.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением реконструкции сетей наружного освещения на пл. Свободы.



На этот период троллейбус №18 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».