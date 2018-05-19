19.05.2018 17:01

В связи с Велоднем в центре Харькова будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера, запрещено с 14:00 19 мая до 24:00 20 мая.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением спортивно-массового мероприятия «Велодень-2018».



Также с 8:00 до 13:00 20 мая будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.



С 9:00 до 13:00 20 мая будет прекращено движение транспорта по утвержденному маршруту парадного проезда колонны велосипедистов: пл. Свободы – пр. Науки – разворот на перекрестке с ул. Отакара Яроша – пр. Науки до ул. Новгородской – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Алчевских – ул. Чернышевская – ул. Скрипника – ул. Сумская – пл. Свободы.



На период проведения спортивно-массового мероприятия временно изменится путь следования автобусов:



с 8:00 до 13:00:



№33э, 44э: пр. Науки – ул. 23 Августа – ул. Клочковская – спуск Клочковский – 1-й подъезд Госпрома на пл. Свободы; высадку и посадку пассажиров осуществляют на спуске Клочковском;

№97э, 245э, 270э, 303э: спуск Клочковский – 1-й подъезд Госпрома на пл. Свободы; высадку и посадку пассажиров осуществляют на спуске Клочковском;

№215э: конечная остановка – на перекрестке ул. Белой Акации и ул. Новгородской (без выезда на ул. Динамовскую и ул. Новгородскую);



с 9:00 до 13:00:



№20э: ст. м. «Ботанический сад» – ул. Отакара Яроша – ул. Балакирева – больница скорой помощи; высадку и посадку пассажиров осуществляют на ст. м. «Ботанический сад»;

№65э: Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова (ул. Целиноградская);

№78э, 202э: пл. Конституции – пер. Спартаковский – ул. Университетская – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Веснина – ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – ул. Пискуновская – Рогатинский проезд – ул. 23 Августа – пр. Науки и далее по маршруту;

№217э: пер. Спартаковский – ул. Университетская – пер. Мечникова – пл. Конституции – пер. Спартаковский (конечная) – ул. Университетская – спуск Соборный – ул. Клочковская – ул. Пискуновская – проезд Рогатинский – ул. Клочковская и дальше по маршруту;

№223, 291э (в сторону ул. Веснина): ст. м. «Пушкинская» – ул. Пушкинская – ул. Веснина – ул. Сумская и далее по маршруту;

№278э: Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Балакирева – ул. 23 Августа – ул. Клочковская и дальше по маршруту;

№282э: пр. Науки – ул. 23 Августа – ул. Клочковская и дальше по маршруту;

№296э: Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – ул. Деревянко – Белгородское шоссе и далее по маршруту.



с 10:00 до 13:00:



№45э – не ходит.



с 8:00 до 10:00 и с 13:00 до 24:00:



№20э, 119э, 217э: ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту;

№65э, 296э: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту.



На время проведения спортивно-массового мероприятия будет запрещено движение троллейбусов:



– с 8:00 до 13:00 по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;

– с 9:30 до 13:00 по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до ул. Деревянко;

– 9:30 до 13:00 по пр. Науки, от пр. Независимости до ул. Отакара Яроша.



Также будет запрещено движение трамваев:



с 9:30 до 13:00 на перекрестках пр. Независимости – пр. Науки и ул. Маяковского – ул. Сумская.



На время проведения Велодня движение троллейбусов и трамваев будет организовано следующим образом:



троллейбус №18 (с 8:00 до 9:30): больница скорой помощи – ул. Балакирева – ул. Деревянко – пр. Науки – ст. м. «Научная»;

(с 9:30 до 13:00): больница скорой помощи – ул. Балакирева – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – ул. Клочковская;



троллейбус №2 (с 9:30 до 13:00):

часть: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – парк им. Горького;

часть: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы;



трамвай №12 (с 9:30 до 13:00) – не курсирует.