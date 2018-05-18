18.05.2018 18:52

На улице Динамовской на пять дней будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от въезда Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено с 15:00 20 мая до 20:00 25 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Динамовской.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - Сумской и Белой Акации.



Также с 15:00 20 мая до 20:00 25 мая изменит маршрут автобус №215э, который будет осуществлять объезд закрытого участка так: ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.