На улице Динамовской на пять дней будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от въезда Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено с 15:00 20 мая до 20:00 25 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Динамовской.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - Сумской и Белой Акации.
Также с 15:00 20 мая до 20:00 25 мая изменит маршрут автобус №215э, который будет осуществлять объезд закрытого участка так: ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.
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