На улице Чернышевской ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, в районе дома №66, будет ограничено с 8:00 22 мая до 16:00 8 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами по замене участка теплосети.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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давл.:
ветер: