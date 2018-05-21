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21.05.2018  18:41   

На улице Чернышевской ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, в районе дома №66, будет ограничено с 8:00 22 мая до 16:00 8 июня.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами по замене участка теплосети.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков
 
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