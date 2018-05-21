21.05.2018 18:41

На улице Чернышевской ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, в районе дома №66, будет ограничено с 8:00 22 мая до 16:00 8 июня.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами по замене участка теплосети.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.