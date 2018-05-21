21.05.2018 19:06

Движение транспорта на улице Олеся Гончара будет запрещено до середины июня

Движение транспорта на ул. Олеся Гончара - на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - будет запрещено с 8:00 22 мая до 17:00 15 июня.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода в районе дома №5.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Веснина.