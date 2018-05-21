Движение транспорта на улице Олеся Гончара будет запрещено до середины июня

Движение транспорта на ул. Олеся Гончара - на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - будет запрещено с 8:00 22 мая до 17:00 15 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода в районе дома №5.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Веснина.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: