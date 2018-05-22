На улице Бакулина запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бакулина, на участке от пр. Науки до ул. Космической, запрещено с 8:00 до 18:00 22 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.
На этот период объезд закрытого участка осуществляется через ул. Космическую.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: