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22.05.2018  12:14   

На улице Бакулина запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бакулина, на участке от пр. Науки до ул. Космической, запрещено с 8:00 до 18:00 22 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется через ул. Космическую.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, харьков, дорога
 
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