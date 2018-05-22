22.05.2018 12:14

На улице Бакулина запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бакулина, на участке от пр. Науки до ул. Космической, запрещено с 8:00 до 18:00 22 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.



На этот период объезд закрытого участка осуществляется через ул. Космическую.