По улице Игоря Муратова запретят движение транспорта

С 8:00 до 18:00 23 мая запрещается движение транспортных средств по улице Игоря Муратова на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда.
Причина закрытия движения – проведение работ по ремонту проезжей части по ул. Игоря Муратова на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда.
На период проведения работ автобусные маршруты №№ 43е и 254 меняют конечную остановку. Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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