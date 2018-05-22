22.05.2018 13:24

По улице Игоря Муратова запретят движение транспорта

С 8:00 до 18:00 23 мая запрещается движение транспортных средств по улице Игоря Муратова на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда.



// Facebook

Причина закрытия движения – проведение работ по ремонту проезжей части по ул. Игоря Муратова на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда.



На период проведения работ автобусные маршруты №№ 43е и 254 меняют конечную остановку. Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.