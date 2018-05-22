Дорожники проводят капремонт улицы Бакулина

Сегодня она перекрыта для передвижения автомобилей. Здесь работают дорожники.
А еще не так давно, чтобы проехать по дороге по улице Бакулина, что в Шевченковском районе, нужно было быть настоящим водителем-асом. Следовало уметь лавировать между ям, которых здесь было более чем достаточно, чтобы не попасть впросак.
Виталий Билошенко, начальник первого филиала КП «Дорремстрой»:
«Капитальный ремонт дороги не производился свыше 10 лет. В результате длительной эксплуатации покрытие пришло в негодность. Разрушений было более 50%. Текущий ремонт данного участка было производить нецелесообразно. Поэтому было принято решение произвести капитальный ремонт».
Восстанавливать улицу Бакулина, добавляет Виталий Билошенко, дорожники будут в несколько этапов. Ремонт разбили на несколько участков.
Сейчас обновляют покрытие на участке почти 2000 квадратных метров от улицы Космической до пересечения с проспектом Науки. Сюда застелят почти 300 тонн новенького асфальтобетона.
Виталий Билошенко, начальник первого филиала КП «Дорремстрой»:
«У нас уже отфрезерован участок дороги по улице Бакулина – от Шатиловской до Авиационной. Отфрезерован участок улицы Авиационной от переулка Фанинского до улицы Бакулина. Сейчас будут производиться работы по замене подземных коммуникаций и потом там же, как и здесь, будет уложен асфальтобетон. В день укладки асфальтобетона дорогу перекроют полностью, потому что ширина проезжей части не позволяет перекрыть её частично. Автолюбители будут проинформированы заранее через средства массовой информации».
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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