22.05.2018 18:55

В районе стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 18:00 до 21:30 23 мая.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе прощального матча бывшего вратаря команды «Металлист» Александра Горяинова с участием звезд украинского футбола.



Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.