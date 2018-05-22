В районе стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 18:00 до 21:30 23 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе прощального матча бывшего вратаря команды «Металлист» Александра Горяинова с участием звезд украинского футбола.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: