Главная Новости Дороги и транспорт В районе стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта
22.05.2018  18:55   

В районе стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 18:00 до 21:30 23 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе прощального матча бывшего вратаря команды «Металлист» Александра Горяинова с участием звезд украинского футбола.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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