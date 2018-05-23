На площади Свободы ограничат движение

Движение транспорта на пл.Свободы - на участке от ул.Тринклера до Клочковского спуска - будет ограничено с 24 по 27 мая с 10.00 до 23.00.
Об этом сообщили в Городской диспетчерской службе.
Ограничение связано с проведением в сквере на площади Свободы имиджевого мероприятия - фестиваля уличной еды Craft Fest Gastroman.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: