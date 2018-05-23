Главная Новости Дороги и транспорт На площади Свободы ограничат движение
23.05.2018  11:27   

На площади Свободы ограничат движение

Движение транспорта на пл.Свободы - на участке от ул.Тринклера до Клочковского спуска - будет ограничено с 24 по 27 мая с 10.00 до 23.00.


// Facebook

Об этом сообщили в Городской диспетчерской службе.

Ограничение связано с проведением в сквере на площади Свободы имиджевого мероприятия - фестиваля уличной еды Craft Fest Gastroman.

Источник:   1562.kharkov.ua
 Тэги:  движение, харьков, ограничение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Дороги и транспорт В районе стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта 22.05 Дороги и транспорт Дорожники проводят капремонт улицы Бакулина   22.05 Дороги и транспорт По улице Игоря Муратова запретят движение транспорта
 
 

Видео

ЧП в харьковской школе №3. Десятки детей отравились газом. Четверо в реанимации.
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 