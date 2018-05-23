23.05.2018 11:27

На площади Свободы ограничат движение

Движение транспорта на пл.Свободы - на участке от ул.Тринклера до Клочковского спуска - будет ограничено с 24 по 27 мая с 10.00 до 23.00.



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Об этом сообщили в Городской диспетчерской службе.

Ограничение связано с проведением в сквере на площади Свободы имиджевого мероприятия - фестиваля уличной еды Craft Fest Gastroman.