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23.05.2018  12:43   

Троллейбусы №11 и 27 временно изменят маршрут движения

Движение транспорта по пр. Любови Малой - на участке от Григорьевского шоссе до ул. Константина Калинина – будет ограничено ежедневно с 9:00 до 21:00 24 и 25 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным  ремонтом проспекта.

В это время для осуществления объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления на пр. Любови Малой.

Движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской, будет запрещено.

Троллейбусы № 11 и 27 будут курсировать так: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, движение, транспорт, маршрут
 
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