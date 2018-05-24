24.05.2018 10:25

Трамвай №1 завтра не будет ходить

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской будет ограничено с 9:00 до 17:00 25 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по ул. Большой Панасовский.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 17:00 25 мая по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет запрещено движение трамваев. В связи с этим трамвай №1 - не ходит.