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24.05.2018  10:25   

Трамвай №1 завтра не будет ходить

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской будет ограничено с 9:00 до 17:00 25 мая.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия  между трамвайными путями по ул. Большой Панасовский.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. 

Также с 9:00 до 17:00 25 мая по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет запрещено движение трамваев. В связи с этим трамвай №1 - не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, ремонт, харьков
 
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