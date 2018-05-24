Трамвай №1 завтра не будет ходить

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской будет ограничено с 9:00 до 17:00 25 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по ул. Большой Панасовский.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 17:00 25 мая по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет запрещено движение трамваев. В связи с этим трамвай №1 - не ходит.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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