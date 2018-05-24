В Харькове запускают еще один автобус к морю

Автобусный рейс Харьков - Геническ - Стрелковое возобновляет курсирование по маршруту с 15 июня.
По информации Харьковского предприятия автобусных станций, отправление будет с Центрального автовокзала Харькова - в 18:30, прибытие в конечный пункт - в 07:25.
Также, обратный рейс будет отправляться в 18:50, прибывать в Харьков в 8:05.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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