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24.05.2018  11:33   

В Харькове запускают еще один автобус к морю

Автобусный рейс Харьков - Геническ - Стрелковое возобновляет курсирование по маршруту с 15 июня.


// slt.com.ua

По информации Харьковского предприятия автобусных станций, отправление будет с Центрального автовокзала Харькова - в 18:30, прибытие в конечный пункт - в 07:25.

Также, обратный рейс будет отправляться в 18:50, прибывать в Харьков в 8:05.

Источник:   ХПАС
 Тэги:  автобус, море, харьков, маршрут
 
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