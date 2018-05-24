24.05.2018 11:33

В Харькове запускают еще один автобус к морю

Автобусный рейс Харьков - Геническ - Стрелковое возобновляет курсирование по маршруту с 15 июня.



// slt.com.ua

По информации Харьковского предприятия автобусных станций, отправление будет с Центрального автовокзала Харькова - в 18:30, прибытие в конечный пункт - в 07:25.

Также, обратный рейс будет отправляться в 18:50, прибывать в Харьков в 8:05.