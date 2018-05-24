Движение транспорта по улице Тюринской будет временно запрещено

Движение транспорта по ул. Тюринской, от пр. Московского до ул. Семиградской и от ул. Семиградской до ул. Веринской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 в субботу, 26 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградской и др.
На время работ автобус №214э будет объезжать так: ул. Тюринская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – пр. Московский и далее по маршруту.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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