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24.05.2018  17:30   

Движение транспорта по улице Тюринской будет временно запрещено

Движение транспорта по ул. Тюринской, от пр. Московского до ул. Семиградской и от ул. Семиградской до ул. Веринской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 в субботу, 26 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова,  Семиградской и др.

На время работ автобус №214э будет объезжать так:  ул. Тюринская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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