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24.05.2018  19:14   

Движение по улице Динамовской откроют в конце мая

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от въезда Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено до 30 мая.


// city.kharkov.ua

Ранее движение планировалось открыть 25 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, изменения связаны с продлением сроков ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Динамовской.

Напомним, что в это время объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам - Сумской и Белой Акации.

Автобус №215э курсирует таким образом: - ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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