Движение по улице Динамовской откроют в конце мая

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от въезда Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено до 30 мая.
Ранее движение планировалось открыть 25 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, изменения связаны с продлением сроков ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Динамовской.
Напомним, что в это время объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам - Сумской и Белой Акации.
Автобус №215э курсирует таким образом: - ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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