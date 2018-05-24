24.05.2018 19:14

Движение по улице Динамовской откроют в конце мая

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от въезда Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено до 30 мая.



// city.kharkov.ua

Ранее движение планировалось открыть 25 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, изменения связаны с продлением сроков ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Динамовской.



Напомним, что в это время объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам - Сумской и Белой Акации.



Автобус №215э курсирует таким образом: - ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.