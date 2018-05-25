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25.05.2018  11:16   

Троллейбусы №7 и 46 временно не будут ходить

Троллейбусы №7 и 46 не будут курсировать с 10:00 до 15:00 26 мая.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по пр. Московскому.

На этот период будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Роганской до ул. Пятихатской, по ул. Плиточной, бул. Сергея Грицевца.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков
 
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