Троллейбусы №7 и 46 временно не будут ходить

Троллейбусы №7 и 46 не будут курсировать с 10:00 до 15:00 26 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по пр. Московскому.
На этот период будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Роганской до ул. Пятихатской, по ул. Плиточной, бул. Сергея Грицевца.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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давл.:
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