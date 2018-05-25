По улице Алчевских будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Алчевских, на участке от улицы Гиршмана до улицы Свободы, будет запрещено с 8:30 до 14:30 26 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на улице.
Объехать закрытый участок можно по прилегающей улице Пушкинской.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
влажн.:
давл.:
ветер: