25.05.2018 16:59

По улице Алчевских будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Алчевских, на участке от улицы Гиршмана до улицы Свободы, будет запрещено с 8:30 до 14:30 26 мая.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на улице.



Объехать закрытый участок можно по прилегающей улице Пушкинской.