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25.05.2018  16:59   

По улице Алчевских будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Алчевских, на участке от улицы Гиршмана до улицы Свободы, будет запрещено с 8:30 до 14:30 26 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на улице.

Объехать закрытый участок можно по прилегающей улице Пушкинской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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