25.05.2018 18:00

На площади Свободы ограничат движение транспорта

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, будет ограничено с 9:00 28 мая до 12:00 4 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции «Дети Харькова – за мир!», посвященной Международному дню защиты детей.



Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы – от ул. Сумской до ул. Тринклера.



Также в эти дни будет приостановлена работа парковки на пл. Свободы – от ул. Тринклера до ул. Сумской.