На площади Свободы ограничат движение транспорта

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, будет ограничено с 9:00 28 мая до 12:00 4 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции «Дети Харькова – за мир!», посвященной Международному дню защиты детей.
Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы – от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Также в эти дни будет приостановлена работа парковки на пл. Свободы – от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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