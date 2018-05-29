Трамвай №1 два дня не будет ходить

Движение транспорта по ул. Большой Панасовский, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет ограничено с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по ул. Большой Панасовской.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка». В связи с этим трамвай №1 - не ходит.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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