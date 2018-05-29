29.05.2018 18:55

Трамвай №1 два дня не будет ходить

Движение транспорта по ул. Большой Панасовский, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет ограничено с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по ул. Большой Панасовской.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка». В связи с этим трамвай №1 - не ходит.