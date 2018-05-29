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29.05.2018  18:55   

Трамвай №1 два дня не будет ходить

Движение транспорта по ул. Большой Панасовский, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет ограничено с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по ул. Большой Панасовской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка». В связи с этим трамвай №1 - не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, ремонт, маршрут, харьков
 
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