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29.05.2018  19:40   

Движение по части Московского проспекта будет запрещено

Движение транспорта по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова, будет запрещено с 8:00 30 мая до 21:00 1 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом дороги. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.

С 9:00 до 21:00 1 июня троллейбус №36 будет объезжать следующим образом: разворотный круг «12 Апреля» - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого;

в обратном направлении: перекресток пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Индустриальный - пр. Московский -  разворотный круг «12 Апреля».

Кроме того, на время работ, с 8:00 31 мая до 21:00 2 июня, движение транспорта будет запрещено по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, на участке от ул. Ощепкова до бул. Богдана Хмельницкого.

В эти дни автобус №82э, проходящий по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот по ул. Ощепкова в районе дома №4.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, улица, харьков
 
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