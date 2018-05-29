29.05.2018 19:40

Движение по части Московского проспекта будет запрещено

Движение транспорта по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова, будет запрещено с 8:00 30 мая до 21:00 1 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом дороги. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.



С 9:00 до 21:00 1 июня троллейбус №36 будет объезжать следующим образом: разворотный круг «12 Апреля» - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого;



в обратном направлении: перекресток пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Индустриальный - пр. Московский - разворотный круг «12 Апреля».



Кроме того, на время работ, с 8:00 31 мая до 21:00 2 июня, движение транспорта будет запрещено по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, на участке от ул. Ощепкова до бул. Богдана Хмельницкого.



В эти дни автобус №82э, проходящий по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот по ул. Ощепкова в районе дома №4.