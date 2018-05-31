31.05.2018 10:27

Центральную улицу Харькова на месяц закрыли для транспорта

До 25 июля запрещено движение транспорта по улице Культуры, на участке от проспекта Науки до улицы Ромена Роллана.



// city.kharkov.ua

На данном участке будет проводиться капитальный ремонт проезжей части.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Ромена Роллана, Данилевского, пр. Науки и др.