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31.05.2018  10:27   

Центральную улицу Харькова на месяц закрыли для транспорта

До 25 июля запрещено движение транспорта по улице Культуры, на участке от проспекта Науки до улицы Ромена Роллана.


// city.kharkov.ua

На данном участке будет проводиться капитальный ремонт проезжей части.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Ромена Роллана, Данилевского, пр. Науки и др.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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