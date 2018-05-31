Центральную улицу Харькова на месяц закрыли для транспорта

До 25 июля запрещено движение транспорта по улице Культуры, на участке от проспекта Науки до улицы Ромена Роллана.
На данном участке будет проводиться капитальный ремонт проезжей части.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Ромена Роллана, Данилевского, пр. Науки и др.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: